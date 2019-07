"Vogliamo aiutare le persone a porre l’attenzione su foto e video condivisi e non su quanti like ricevono", ha spiegato Tara Hopkins, head of public policy Emea di Instagram

È l’inizio di una rivoluzione, o quasi. Instagram ha deciso infatti di nascondere il numero dei “like” ricevuti da ogni post. Un grande cambiamento che se non ha ancora raggiunto la vostra bacheca di sicuro è visibile invece su quella dei vostri amici dal momento che si tratta ancora solo di un test per cui ci vorrà del tempo prima che l’applicazione si aggiorni a tutti. In pratica, sotto ogni foto o video non è più visibile il numero dei “mi piace” che quel contenuto ha ottenuto: solo l’utente che lo ha pubblicato può avere avere accesso a tale informazione. Per intenderci, non c’è più differenza tra un post di Chiara Ferragni e quello di un utente qualsiasi: nessuno saprà più quante migliaia di “like” ha ottenuto il primo né, viceversa, quanti pochi il secondo.

Agli utenti coinvolti nel test comparirà un avviso al momento dell’apertura dell’applicazione. L’esperimento era già stato fatto in Canada e oggi è iniziato anche in Italia: non si tratta di una decisione definitiva ma piuttosto una prova per sondare il parere degli utenti.

Certo è che se in futuro la decisione venisse applicata definitivamente, sarebbe una grande rivoluzione per il mondo del marketing digitale e soprattutto per gli influencer che, ad oggi, basano la loro popolarità e il loro guadagno proprio sui “like” ricevuti ad ogni post. “Vogliamo aiutare le persone a porre l’attenzione su foto e video condivisi e non su quanti like ricevono”, ha spiegato Tara Hopkins, head of public policy Emea del social. “Vogliamo che Instagram sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimersi. Stiamo avviando diversi test in più paesi per apprendere dalla nostra comunità globale come questa iniziativa possa migliorare l’esperienza su Instagram”.