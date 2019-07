Ventiduemila sterline all’anno, un impegno fisso dal lunedì al venerdì e soprattutto la capacità di “preparare piatti diversi per un’ampia gamma di eventi”. La regina Elisabetta cerca un nuovo chef, anzi un Demi Chef de Partie e non uno qualsiasi: “standard elevatissimi“, si legge nell’annuncio pubblicato da Buckingham Palace. Il nuovo chef reale vivrà a Londra ma all’occorrenza dovrà spostarsi nelle altre residenze. “Svilupperà nuove competenze che gli serviranno durante tutta la carriera – si legge ancora nell’annuncio – Avrà molteplici ruoli e ruoterà in tutti i reparti della cucina“. Il candidato, ovviamente, dovrà essere amante della cucina (il che pare un po’ scontato, visto che stiamo parlando di uno chef), avere spirito do squadra e curare ogni dettaglio. Chi fosse interessato può mandare il curriculum: indirizzo, Buckingham Palace.