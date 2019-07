L'ex deputata ed esponente del Partito Radicale porta avanti da anni una lotta per la legalizzazione della cannabis a scopo terapeutico. Coltivava piante anche in casa sua e non ne ha mai fatto mistero. Un'ora prima dell'arrivo dei carabinieri ha postato su Facebook: "Forse è la volta buona"

L’ex deputata Rita Bernardini è stata portata in caserma dai carabinieri dopo un controllo in casa sua, durante il quale hanno trovato delle piante di cannabis che lei coltivava a scopo terapeutico. A comunicarlo è il suo avvocato, Giuseppe Rossodivita, che ha precisato che la stessa esponente radicale “coltiva a scopo terapeutico, come ha più volte affermato senza farne mistero”. L’ex parlamentare membro del Consiglio generale del Partito Radicale è da anni disobbediente civile e si batte per la legalizzazione della cannabis a scopo medico.

Un’ora prima la stessa Bernardini aveva pubblicato su Facebook un post in cui racconta della telefonata dei carabinieri che l’hanno contatta per chiederle se era in casa e al quale ha allegato alcune foto delle piantine di cannabis che coltivava nella sua abitazione: “Forse è la volta buona. Telefonata dei carabinieri: lei è in casa? No, veramente sono sul treno per andare a Parma (laboratorio Spes contra Spem nel carcere), sto fuori 2 giorni. Deve venire qui! Ho fatto appena in tempo a scendere dal treno e ora sono su un taxi verso casa. #cannabis regolamentata! Accesso alle cure!!!”, scriveva l’ex deputata sul social network.