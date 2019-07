Meno di due ore d’interrogatorio, ma nessuna risposta ai pm della procura di Milano. Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere Gianluca Savoini, il presidente dell’associazione Lombardia Russia indagato per corruzione internazionale nell’inchiesta su presunti fondi russi alla Lega attraverso una compravendita di petrolio a prezzo scontato. Il faccia a faccia tra Savoini e i pm Gaetano Ruta e Sergio Spadaro si è tenuto in una sede esterna al palazzo di giustizia di Milano. A differenza di quanto si era appreso in un primo momento, non era presente il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale. Cominciato dopo le ore 15 e 30, si è concluso prima delle 17 e 45. Massimo riserbo in procura, dove nessuno ha svelato neanche il luogo in cui si è tenuto l’interrogatorio. Secondo le agenzie di stampa è però certo che il leghista si sia avvalso della facoltà di non rispondere.

Savoini si è presentato davanti ai pm dopo aver ricevuto un invito a comparire: con altri due italiani e tre russi ha partecipato a un incontro all’hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre scorso, la cui registrazione è stata diffusa dal sito americano BuzzFeed. Nell’incontro, le parti avrebbero discusso di un possibile finanziamento alla Lega per sostenere le spese della campagna elettorale. Lega-Russia, Candoni (Confindustria Russia): “Sconsigliai a Salvini di andare al Metropol. Penso che ci siano altri audio”

L’attività della procura milanese che indaga per corruzione internazionale su presunti finanziamenti russi destinati alla Lega procede senza sosta. Al quarto piano del Palazzo di giustizia, il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale è stato raggiunto nella sua stanza dai pm Gaetano Ruta e Sergio Spadaro per fare il punto dell’indagine prima dell’interrogatorio.