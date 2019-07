Una via di mezzo tra Borat e Una Notte da Leoni. Perché i molti che il 12 luglio si stavano imbarcando da Malpensa su un volo Easy Jet devono aver pensato a un addio al celibato quando si sono trovati davanti un uomo praticamente nudo, vestito solo con costumino verde alla Borat e cappello nero. Inutile dire che le foto hanno cominciato a circolare in rete. La polizia, che si trovava al Terminal 2, ha fermato l’uomo che è stato identificato e non è stato fatto salire sull’aereo. Mistero sul perché di questo strano look. I più scommettono su un “ultimo viaggio da single” che però, a questo punto, il “Borat di Malpensa” non farà.