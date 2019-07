Iris Annabel Goldsmith è morta a 15 anni in un incidente con il quad. Si trovava nella tenuta di famiglia nel Somerset. Iris era figlia di Ben Goldsmith e dell’ex moglie di lui, Kate Rothschild. Il padre della ragazza, uno degli uomini più ricchi e potenti del Regno Unito, ha postato un tweet: “Mio Dio, per favore, posso riavere la mia bella, brillante, gentile, bambina. Per favore Dio. E se non fosse possibile, per favore, prenditi cura di lei in modo speciale. La amo così tanto e sono così orgoglioso di lei. Provo un dolore che non riesco a descrivere”. La madre, ereditiera nota alle cronache mondane, si trovava nella villa quando è accaduto l’incidente mentre il padre era con gli altri due figli nel Surrey. Secondo quanto riportano i media britannici, all’uomo è stato detto che la figlia aveva avuto un incidente ma che non era in pericolo di vita. Quando però è arrivato nel Somerset, Iris era già morta.

Dear God, please can I have my beautiful, brilliant, kind little girl back, please God. And if not, please take extra special care of her. I love her so so much and I’m so proud of her. It hurts me so much I can’t describe. pic.twitter.com/HfRlvDB1e8

— Ben Goldsmith (@BenGoldsmith) 11 luglio 2019