Lascia l’auto in un posteggio destinato al carico e scarico merci ma lo fa per troppo tempo rispetto a quello consentito. Così, per un triestino che si trovava in piazza della Borsa, è scattata la multa. Quando l’uomo è tornato a prendere la macchina e ha visto la multa non l’ha presa bene e ha bestemmiato. Cosa che, secondo quanto riporta Il Piccolo, ha spinto i vigili urbani a fare un’altra multa all’uomo, stavolta per 102 euro. Il regolamento di polizia urbana vieta infatti la bestemmia e il turpiloquio nei luoghi pubblici. La bestemmia fino al 1999 era un reato penale, poi è stato depenalizzata ad illecito amministrativo. Un parente del multato ha raccontato tutto sui social, tra l’altro postando una foto dell’uomo con multa, e sorriso.