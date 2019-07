Doppia buona notizia per Morgan. Non solo è stato bloccato lo sgombero forzato degli oggetti che custodiva nella sua casa-museo di Monza da cui è stato sfrattato qualche settimana fa ma Rai Radio2 gli ha affidato un programma tutto suo, in cui racconterà la vita dei grandi della musica. “Cantautoradio“, questo è il titolo della trasmissione radiofonica, sarà composto da 8 puntate monotematiche, in cui lui racconterà altrettante grandi figure della musica italiana, da De Andrè a Modugno, Battiato e Tenco, solo per citarne alcuni. Con lui in studio ci saranno Daniele Dupuis in arte Megahertz ed Enrico Gabrielli, oltre ad un ospite diverso per ogni puntata.

Per quanto riguarda la sua ormai ex casa invece, il Tribunale fallimentare di Monza ha bloccato lo sgombero forzato dei suoi beni, riconoscendo il valore di manoscritti, dischi, libri, mobili e quant’altro è presente nell’abitazione di via Adamello. Ad annunciare queste due buone notizie è stato lo stesso Morgan sui social, dove ha commentato entusiasta: “I magistrati stanno agendo in modo inaspettatamente riguardoso del valore contenuto nella ‘casa gialla’. Tutto quello che c’è dentro, tecnologia e i teatrini di legno, la costumeria di scena, gli arredi autocostruiti, le scritte sui muri, i quadri, le fotografie, tutto, tutto rimane dove sta. Se ne riparla al processo, il 6 agosto”.