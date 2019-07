Mara Venier è stata protagonista di un’esilarante gaffe a margine della presentazione dei nuovi palinsesti Rai. La bionda conduttrice non solo ha avuto il rinnovo della guida di Domenica In ma in più anche un programma su Rai Radio 2 e una trasmissione in prima serata su Rai 1 che, probabilmente, dovrà sfidare C’è Posta per Te di Maria De Filippi su Canale 5. Proprio questa nuova trasmissione le ha giocato un brutto scherzo: durante un’intervista, una giornalista le ha chiesto come si chiamerà ma lei non se lo ricordava. “Come si chiama? Ah…“, dice Mara chiedendo aiuto al suo ufficio stampa. “La porta dei sogni, sarà un programma sulle emozioni”, esclama poi una volta avuto il suggerimento scoppiando a ridere.

mi devasta mara che non si ricorda il nome del suo programma di prima serata pic.twitter.com/fopxfIY2CX — Giacomo (@GiacoB) 9 luglio 2019