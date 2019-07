L'iscrizione di Palazzotto, al quale non è stato notificato l'avviso di garazia, e Stella, secondo quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe un "atto dovuto" dovendo decidere sul sequestro dell'imbarcazione e in attesa dell'informativa della Guardia di finanza, che in mattinata ha perquisito l'Alex per 4 ore

Il capo missione di Mediterranea e deputato di Leu, Erasmo Palazzotto, è indagato per il caso del veliero Alex. La procura di Agrigento, che aveva iscritto nel registro degli indagati il capitano della barca a vela, Tommaso Stella, dopo l’attracco a Lampedusa e lo sbarco dei migranti soccorsi in Libia, allarga quindi l’inchiesta al più alto in grado nella missione organizzata dalla ong italiana. L’iscrizione di Palazzotto (al quale secondo quanto apprende Ilfattoquotidiano.it non è stato notificato l’avviso di garanzia) e Stella, secondo quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe un “atto dovuto” dovendo decidere sul sequestro dell’imbarcazione e in attesa dell’informativa della Guardia di finanza, che in mattinata ha perquisito l’Alex per 4 ore.

Dopo il salvataggio, il veliero di Mediterranea era rimasto in mare per due giorni, in attesa di un porto sicuro che permettesse di far sbarcare i migranti e nel pomeriggio di sabato era poi entrato nel porto dell’isola siciliana. Domenica mattina Palazzotto aveva replicato punto su punto alle dichiarazioni di Matteo Salvini sostenendo di avere subito accettato la proposta di portare i 59 migranti a Malta, purché venissero rispettate le condizioni di sicurezza per tutte le persone a bordo.

A cominciare dal loro trasbordo sulle motovedette italiane o maltesi: “Ci è stato risposto – ha spiegato il deputato di Leu – che 7 di loro dovevano restare a bordo della nostra imbarcazione e che prima di entrare in acque territoriali maltesi sarebbe stato effettuato nuovamente il trasbordo di tutti i migranti sulla Alex, una barca che può navigare con un numero massimo di 18 persone costretta ad averne 70 in spregio a qualunque norma di sicurezza”. A supporto del suo racconto, aveva aggiunto, “ci sono le telefonate e le mail con Mrcc di Malta e Roma che testimoniano tutto ciò. La verità è che siamo stati messi nelle condizioni di potere dire solo no”.

Il capo missione ha poi spiegato di avere preso la decisione di entrare in porto a Lampedusa quando ormai a bordo vi era una “emergenza sanitaria” e una situazione insostenibile dal punto di vista igienico, con gli unici due bagni fuori uso. “Non abbiamo rifiutato cibo e acqua dalla Guardia costiera, abbiamo preso le prime scorte e abbiamo chiesto di riempire i serbatoi d’acqua ma la Guardia costiera ci ha mandato altre 200 bottiglie d’acqua che non avrebbero fatto funzionare i servizi igienici che erano solo 2 per 60 persone; le bottiglie sarebbero state un ingombro a bordo, la nave era già instabile”, ha aggiunto. “Più volte abbiamo chiesto acqua dolce per far funzionare i servizi igienici – ha concluso – Ci hanno mandato bottigliette inutili allo scopo e che non sapevamo dove stivare”.