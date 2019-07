Secondo quanto ricostruito, il rapporto tra i due non era finito nel migliore dei modi e così la donna aveva deciso di farla pagare all'ex compagno, decidendo di colpirlo sugli affetti, in particolare sul ricordo della madre.

Lui la lascia ma lei non si rassegna alla fine della loro storia d’amore e così decide di vendicarsi. Come? Urinando sulla tomba della suocera, la madre del suo ex compagno. È successo a Rivarolo, in provincia di Torino: protagonista della storia è una 50enne ora accusata di vilipendio e atti persecutori. A sorprenderla nell’atto è stato proprio l’ex fidanzato, che ha denunciato tutto ai carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, il rapporto tra i due non era finito nel migliore dei modi e così la donna aveva deciso di farla pagare all’ex compagno, decidendo di colpirlo sugli affetti, in particolare sul ricordo della madre. Così, ha iniziato ad andare al cimitero in orari poco frequentati per accanirsi sulla lapide della suocera ma dopo settimane di strani episodi l’uomo si è insospettito e ha deciso di appostarsi per scoprire chi fosse a rubargli i fiori e addirittura buttare candeggina sulla tomba della madre. È stato così che un giorno ha sorpreso l’ex compagna a urinare sulla tomba e ha deciso di immortalare la scena in un video per poi sporgere denuncia.