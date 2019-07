La coppia era era nata a inizio 2017 e ora in un filmato girato in una clinica denuncia le violenze subite dal calciatore dell'Olympique Marsiglia. Solo dopo sei mesi si è fatta visitare, dopo aver negato ai dottori le ragioni del suo dolore

“Mi ha schiacciato le mani finché non si sono incrinate. Ho detto ai medici che soffrivo di artrite, non potevo confessare di essere stata ferita”, Pamela Anderson torna a parlare del complesso rapporto con l’ex Adil Rami. La coppia era era nata a inizio 2017 e ora in un filmato girato in una clinica denuncia le violenze subite dal calciatore dell’Olympique Marsiglia. Solo dopo sei mesi si è fatta visitare, dopo aver negato ai dottori le ragioni del suo dolore: “Mi ha risposto di essere paziente, che Adil sarebbe cambiato”, le avrebbe risposto la sorella del difensore di origini marocchine alla richiesta di aiuto dell’attrice.

“Sono stata costretta ad andare all’ospedale perché stavo soffrendo troppo. Non riuscivo a scrivere e neppure ad aprire una bottiglia d’acqua”, ha raccontato la star di Baywatch che avrebbe subito violenze per la gelosia eccessiva del compagno. Non voleva, racconta lei, che presenziasse a eventi senza di lui e con altri uomini, tanto che in un’occasione le avrebbe schiacciato le mani per impedirle di prendere le chiavi della macchina.

Per convalidare il suo racconto ha anche reso pubblico una ricevuta medica che testimonia la sua visita in clinica e parlando di Adil ha aggiunto: “Ora nega la violenza. Forse non capisce ciò che ha fatto. Non è mia intenzione ferirlo. È arrabbiato perché ora tutti sanno la verità. Ma non è pentito delle sue violenze. Spesso le persone più gelose sono anche le più infedeli“. La Anderson lo aveva accusato di aver avuto per due anni una doppia vita con continui tradimenti: “Quello che Adil ha fatto è peggio. Ha mentito a tutti. Come è possibile controllare i cuori e le menti di due donne in questo modo? Sono sicuro che ce ne sono state anche altre. È lui il mostro”, si era sfogata su Instagram l’attrice.

Il calciatore ha ammesso di aver avuto rapporti ambigui con l’ex moglie Sidonie ma ha respinto le accuse di violenza: “Rimango e rimarrò fedele ai miei valori e alla mie idee che sono espresse nel mio impegno per l’associazione @solidaritefemmes, che è ancora molto forte. Sono orgoglioso di aver partecipato a questa grande e bella campagna che ha fatto conoscere l’eccezionale lavoro di questa associazione e dei suoi membri”.