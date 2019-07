"Ci conosciamo da 20 anni e abbiamo deciso di vivere insieme". E per mettere in pratica il loro sogno hanno comprato una villa nella periferia della città, circondata dal verde

Andare a vivere con le amiche. Non per dividere le spese di affitto durante l’università ma per tutta la vita. Questo hanno pensato di fare sette ragazze cinesi di Guangzhou: “Ci conosciamo da 20 anni e abbiamo deciso di vivere insieme”. E per mettere in pratica il loro sogno hanno comprato una villa nella periferia della città, circondata dal verde. Insieme, hanno seguito i lavori di ristrutturazione della bellissima casa e pubblicato un video su Youtube dove raccontano la loro esperienza. “Abbiamo iniziato i lavori nel gennaio 2018 e abbiamo pensato a una casa che raccogliesse la luce attraverso pareti di vetro”. La villa, luminosissima, si trova in mezzo alle risaie e l’insieme è davvero da cartolina. Nel video, le sette amiche vivono anche momenti quotidiani, mostrando quello che sembra essere un vero idillio.