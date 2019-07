“Io, la manager più ambita. Grazie a me, Icardi tra i calciatori più pagati“. Un video promozionale, pubblicato su Instagram, mostra Mauro Icardi e la moglie e manager Wanda Nara insieme. Dal garage con le auto di lusso, all’inizio, fino ai successi e ai traguardi dell’attaccante dell’Inter. Il tutto, sempre in terza persona e sempre grazie all’impegno di Nara nel ruolo di guida del marito. I retroscena negli spogliatoi nerazzurri, tuttavia, vorrebbero Icardi fuori dalla squadra dopo l’arrivo di Antonio Conte. Per l’argentino c’è l’interesse della Juventus.