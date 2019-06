Il Ministero degli Esteri conferma che Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e altri stati membri dell’Ue hanno dato l'ok all'accoglienza dei naufraghi, a bordo da 16 giorni. Due sono stati portati a terra nella notte per ragioni mediche. La capitana tedesca indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Berlino: "Non è utile in questo momento puntare il dito sull'Italia". Intanto, senza essere avvolti dallo stesso clamore intorno alla Sea Watch, a Lampedusa proseguono gli sbarchi

“Non posso anticipare nulla ma posso dire che ci sono tre o quattro paesi disponibili alla redistribuzione dei migranti della Sea Watch”. Giuseppe Conte, a margine del G20 di Osaka, spiega che la procedura di redistribuzione dei migranti è stata attivata, come conferma anche la Farnesina: Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e altri stati membri dell’Ue hanno dato la loro disponibilità. Intanto la capitana Carola Rackete, che due giorni fa ha deciso di non rispettare l’ordine del governo e di entrare nelle acque territoriali italiane, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Agrigento per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per rifiuto di obbedienza a nave da guerra, secondo quanto previsto dal codice della navigazione. La nave, però, su intimazione della Guardia di Finanza ha deciso di allontanarsi dalla costa: al momento si trova a tre miglia dall’isola.

Sea Watch: “L’Olanda non è stata collaborativa” – Al G20 Conte ha anche incontrato il suo omologo olandese, Mark Rutte. La nave della ong tedesca batte infatti bandiera olandese, ma l’Aja non ha nessun obbligo nei suoi confronti. Già due giorni fa erano stati avviati passi formali tramite l’ambasciatore italiano per avviare un dialogo sul ricollocamenti e oggi Salvini ha ribadito la sua posizione: “Se l’Ue fa quello che deve fare e l’Olanda pure, se tutti fanno il loro dovere il caso si chiude in qualche ora e gli italiani tornano a occuparsi di altro”. In collegamento ad Agorà, su Rai3, ha dichiarato che se ci sono Paesi disposti ad accogliere le persone a bordo della nave, lui è disposto a farli sbarcare: “Mi dicano dove vanno e me lo firmano. Faccio come San Tommaso, vedere per credere, visto che per troppe volte hanno fatto promesse che non hanno mantenuto”. “In un Paese normale – ha poi aggiunto – chi non si ferma all’alt dei carabinieri rischia l’arresto e il sequestro dell’autovettura. Il mare non è tanto diverso da un’autostrada. Se te ne freghi, tiri dritto e metti a rischio la vita di 40 ospiti che hai a bordo da 16 giorni, evidentemente è una polemica politica innescata dalla ong. L’equipaggio va fermato e la nave sequestrata”. Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch ha peraltro aggiunto che la ong aveva “preso diretto contatto con il governo” olandese “molto prima del ministero di Salvini” chiedendo “responsabilità, ma lo stato di bandiera non è stato collaborativo, come gli altri stati”. E anche Berlino, tramite il portavoce del Ministero degli Esteri tedesco Reiner Breul, risponde a chi chiede se l’atteggiamento italiano sulla Sea watch sia criticabile. “Anche il governo italiano ha interesse a una soluzione europea del problema dei migranti e lavora al salvataggio di vite umane. Non è utile in questo momento puntare il dito sull’Italia”, ha aggiunto, specificando che “gli Stati non vanno lasciati da soli”.

Il filone giudiziario – La Guardia di finanza ha consegnato l’informativa sulla nave Sea Watch alla Procura di Agrigento. che secondo quanto prevede il decreto sicurezza bis, dovrà sanzionare l’imbarcazione e procedere eventualmente al suo sequestro. In base a quanto filtra dagli ambienti della Procura, non dovrebbero essere fatti né arresti, né tanto meno il sequestro della nave, battente bandiera olandese. In Procura, ad Agrigento, già la scorsa settimana – subito dopo lo sbarco di donne incinte, bambini e malati che erano sulla Sea Watch3 – è stato aperto un fascicolo d’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Si tratta del classico, usuale, fascicolo che viene aperto, dalla Procura, ad ogni sbarco, per cercare di identificare gli eventuali “traghettatori di vite umane”.

Due persone sbarcate nella notte – Intanto la nave dopo 15 giorni è ancora in mare: si trova di fronte al porto di Lampedusa dal 26 giugno, in attesa di potere entrare o di trasferire i 40 naufraghi a bordo. Nella notte infatti, altre due persone sono state fatte scendere dall’imbarcazione e portate a terra dalla Guardia Costiera: si tratta di un uomo evacuato per urgenza medica e del minore che viaggiava con lui. “Intanto alla nave è tuttora negato l’ingresso in porto e lo sbarco delle 40 persone ancora a bordo”, si legge nel post pubblicato su Twitter da Sea-Watch Italy.

Altri sbarchi a Lampedusa – I migranti della nave attendono di potere sbarcare mentre, paradossalmente, proseguono gli arrivi di altri naufraghi. Mentre l’attenzione mediatica è tutta concentrata sull’evoluzione della situazione Sea Watch, prima delle 7, a Lampedusa, è arrivata un’altra piccola imbarcazione con 16 tunisini a bordo. Sono stati intercettati all’ingresso del porto da una motovedetta della Guardia di Finanza che li ha raggiunti e scortati sulla terraferma.

Sulla nave è rimasta anche la delegazione di parlamentari di Pd, +Europa e Sinistra Italiana che giovedì ha deciso di salire a bordo in segno di solidarietà con l’equipaggio e i passeggeri. “Non scendiamo fino a quando non vengono fatti sbarcare tutti”, avevano dichiarato. A bordo ci sono i deputati Davide Faraone, Matteo Ordini, Graziano Delrio, Riccardo Magi e Nicola Fratoianni. “Psicologicamente i migranti a bordo stanno molto male. Potrebbero amplificarsi fenomeni di autolesionismo. Qui non si regge più”, ha dichiarato il senatore Faraone.