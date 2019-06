"Entriamo. Non per provocazione ma per necessità, per responsabilità", spiega la ong che alle 12 ha varcato il limite delle acque territoriali. Intanto la Commissione fa sapere di essere "in contatto con diversi Stati membri per trovare una soluzione per il ricollocamento dopo lo sbarco"

Il capitano Carola Rackete l’aveva già annunciato: qualunque fosse stata la sentenza della Cedu, la Sea Watch sarebbe sbarcata in Italia. E così è stato: la nave della ong tedesca battente bandiera olandese, che da 14 giorni è in mare a largo di Lampedusa con 42 migranti a bordo, dalle 12 è in acque territoriali italiane. Ingresso che le è stato vietato dopo la decisione, sulla base del decreto Sicurezza bis, di Viminale, Difesa e Trasporti di chiudere i porto. Rischia una multa da 10mila a 50 mila euro. “Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa – ha detto il capitano -. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo”. In 14 giorni, lamenta la ong, “nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l’Europa ci ha abbandonati. La nostra comandante non ha scelta. Basta, entriamo. Non per provocazione, per necessità, per responsabilità“.

Poco dopo Salvini risponde in diretta Facebook e va all’attacco: “Chi se ne frega delle regole ne risponde, lo dico anche a quella sbruffoncella della comandante della Sea Watch che fa politica sulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi. Se qualcuno pensa che le leggi sono barzellette pagherà fino in fondo”, ha aggiunto. “Io non do autorizzazione allo sbarco a nessuno, non la do e non la darò mai, nessuno pensi di poter fare i porci comodi suoi. I governi di Olanda e Germania ne risponderanno, sono stufo”. E pure: “La comandante sappia che l’autorizzazione allo sbarco non c’è, schiero la forza pubblica, il diritto alla difesa dei nostri confini è sacra. Se in Europa esiste qualcuno ora li dimostri, se c’è governo ad Amsterdam con un po’ di dignità lo dimostri”.

Da Bruxelles intanto la Commissione, ha riferito la portavoce Natasha Bertaud, “ha ricevuto una richiesta di sostenere proattivamente gli Stati membri cercando delle soluzioni di ricollocamento per le persone a bordo della Sea Watch una volta che saranno sbarcate. Quindi stiamo agendo in seguito a questa richiesta. Siamo in contatto con diversi Stati membri per trovare una soluzione per il ricollocamento dopo lo sbarco”.

🔴 “I decided to enter the port of #Lampedusa. I know what I’m risking, but the 42 survivors I have on board are exhausted. I’m taking them to safety.” 14 days the EU failed #SeaWatch3. Our commander has no choice. https://t.co/DKXXsUUfkS (pic: E. Ferrari) pic.twitter.com/rfeh0LLmm7 — Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 26, 2019

L’ingresso in acque territoriali italiane era già stato anticipato dalla stesso capitana in un’intervista a Repubblica e oggi la ong ha lanciato una campagna di crowdfunding per pagare la multa in caso di sbarco a Lampedusa. “Se il nostro capitano Carola segue la legge del mare, che le chiede di portare le persone salvate sul #seawatch3 in un porto sicuro, potrebbe affrontare pesanti condanne in Italia. Aiuta a difendere i diritti umani, condividi questo post e fai una donazione per la sua difesa legale”. In mattinata la ong aveva poi spiegato in un tweet che i migranti, dopo avere saputo della sentenza della Cedu, si sono sentiti “abbandonati. Ci hanno detto che la vivono come una negazione, da parte dell’Europa, dei loro diritti umani”. La Corte europea dei diritti dell’uomo, pur non obbligando l’Italia, aveva comunque chiesto che ai naufraghi venisse data tutta l’assistenza necessaria.