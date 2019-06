La rivalità in campo però, non ha affatto scalfito il rapporto tra le due. Anzi

Magda Eriksson e Pernille Harder sono fidanzate e stanno insieme da ormai 7 anni ma a dividerle c’è la rivalità calcistica tra i loro due Paesi d’origine: la prima infatti gioca nella Svezia, mentre la seconda nella Danimarca. Il 4 settembre scorso sono state costrette a sfidarsi su un campo da calcio: quel giorno a Viborg, è stata proprio la Svezia della Eriksson a battere la Danimarca capitanata dalla Harder e a costringerla ai playoff per conquistare un posto (che poi non ha avuto) al Mondiale femminile di calcio. La rivalità in campo però, non ha affatto scalfito il rapporto tra le due. Anzi.

Lo dimostra quanto accaduto lunedì scorso: la Svezia di Magda Eriksson, difensore del Chelsea e della Nazionale, ha battuto il Canada per 1 a 0 negli ottavi di finale, conquistando un posto per i quarti del Mondiale. La fidanzata Harder, che seguiva la partita dagli spalti dello stadio, l’ha raggiunta in campo alla fine della partita con indosso la maglia della Svezia e le due si sono baciate per festeggiare il risultato. La scena è stata immortalata in una foto che è stata condivisa su Twitter dal giornalista spagnolo Federico Barreiro e che è diventata presto virale, a testimonianza di come l’amore possa infrangere qualsiasi barriera.