La metro di Roma martedì mattina era bloccata a causa di uno sciopero, alla fermata San Giovanni i passeggeri erano bloccati in un limbo che ha fatto saltare i nervi a qualcuno: le persone non potevano andare nella direzione desiderata in quanto i treni erano già fermi e nemmeno in quella opposta (nonostante fossero previsti ancora due convogli) perché i tornelli erano bloccati.