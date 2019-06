Ormai è chiaro che la ministra della Sanità Giulia Grillo (M5S) stia brigando per istituire la cosiddetta “seconda gamba”. Le sue ultime dichiarazioni a questo proposito non sono solo ambigue ma risultano del tutto in malafede. Durante il convegno nazionale di Anaaao, sindacato medico italiano, si è dichiarata contraria al sistema assicurativo – e quindi a sostituire la sanità pubblica con quella privata – ma favorevole al mercato libero in ragione del quale il cittadino può farsi un’assicurazione privata.

Faccio notare alla ministra Grillo che una sostituzione di sistema è impedito dall’articolo 32 della Costituzione: per rispettare il diritto alla salute ci vogliono per forza sistemi universalistici. E poi il diritto alla mutualità libera ma a totale carico di chi voglia farvi ricorso è già previsto all’articolo 17 della legge 833.

Se le cose stanno così, cosa ha in testa la Grillo? Da quello che si capisce, leggendo le carte, la ministra intende aggirare l’articolo 32 e modificare la norma sulla libera mutualità mettendola interamente a carico del fisco. Più precisamente l’intento è arrivare al doppio sistema: uno pubblico che lei definisce prevalente, finanziato con le tasse, e uno privato che lei definisce complementare finanziato in parte dal cittadino o dalle imprese e in parte dalle tasse. Un metodo proposto a suo tempo dal governo Berlusconi e definito dall’allora ministro Sacconi “multipilastro“.

Ma quali sono gli atti che la ministra Grillo sta facendo per mettere a regime questo orrendo sistema? In primo luogo con il decreto Crescita (art. 14) ha provveduto a inserire i fondi sanitari integrativi (mutue) nell’ambito del no-profit, o meglio nell’ambito delle attività non commerciali, facendo finta che l’intermediazione finanziaria che è la promotrice dei fondi non sia un soggetto speculativo.

Il problema politico che si pone a questo punto è duplice. Il M5S si è sempre dichiarato a favore della difesa del Sistema sanitario nazionale (difesa ribadita anche nel contratto di governo) e non ha mai detto di essere favorevole a sostituirlo con il sistema multipilastro che nega i valori di giustizia, uguaglianza e universalità. Come è noto poi, i cinquestelle si sono proposti come un Movimento di moralizzazione del Paese, come il nemico delle ingiustizie e delle speculazioni: ma finanziare il privato con i soldi pubblici, collocando il pubblico in una posizione minoritaria e condannandolo al definanziamento permanente, è un atto di colossale immoralità perché colpisce direttamente la maggior parte dei cittadini di questo Paese, non solo i deboli. Oggi la sanità pubblica sta lottando contro il Mef per avere 2 miliardi promessi a suo tempo con la legge di bilancio e che probabilmente, considerando l’aria che tira, non avrà mai. Allo stesso tempo lo Stato spende 5 miliardi, dato Gimbe, per incentivazioni fiscali alla sanità privata.

Allora chiedo al M5S, ad ogni livello, come la mettiamo? Che ne dire di essere coerenti con le cose che ci avete detto finora e destinare quei 5 miliardi anziché ai fondi sanitari, che sono attività ampiamente speculative, alla sanità pubblica quindi a 63 milioni di cittadini? Anch’io non ho nulla in contrario rispetto alla libera mutualità ma a condizione che chi vuole la mutua se la paghi.