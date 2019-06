L'ex ministra ha perso la pazienza su Twitter per via di una notizia che ha definito assolutamente falsa

Maria Elena Boschi infuriata. L’ex ministra, solitamente molto pacata nelle reazioni social, stavolta si è lasciata andare e ha commentato una notizia, uscita in agenzia, secondo la quale starebbe per aprire un ristorante a Roma: “Il lancio di una agenzia dice che voglio aprire un ristorante a Roma. Una idiozia assoluta. Ma come le scrivono? Ma chi controlla? Ma dove è finita la professionalità nel giornalismo? Comunque parto per la mia settimana a Strasburgo, al Consiglio d’Europa. Buona domenica”. Insomma, niente ristorante ma in compenso una bella arrabbiatura sfogata su Twitter.