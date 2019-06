“Dopo questa foto avrai sempre il mio voto”. È uno dei tantissimi commenti alla foto che Maria Elena Boschi ha postato sul suo profilo Instagram e che la ritrae senza trucco, in un primissimo piano. La parlamentare del Partito Democratico commenta: “Un po’ di sport di mattina per iniziare bene il w-e! Anche se qui a Firenze fa già molto caldo. E da voi? #fitness #weekend#sport #estate” e in tanti, tantissimi apprezzano. Oltre i like (6000, probabilmente destinati a salire), si leggono praticamente solo complimenti. C’è poi chi lega l’aspetto fisico dell’ex ministra alla sua attività politica: “Ti voterei anche solo per quanto sei bella”, “Sei una gran fi**, peccato che sei del Pd”, “Maria Elena, sei più bella che comunista”. La Boschi sarà felice di questi commenti?