"Noi continuiamo a verificare se le nostre regole siano attuali e questa è un cosa che continueremo a fare sempre", dice il fondatore di Rousseau a Catania. E sul governo: "Nove riforme su 11 portano la firma del M5s". Presente anche Di Battista: "Ascolto Salvini e ogni giorno si 'berlusconizza' di più: farà trapianti, inizierà a mettere i tacchi. Sarà più Berlusconi di prima. Il governo dura? Non lo so, provoca ogni giorno"

“Quello dei due mandati è sicuramente un tema di cui si sta parlando, come su altri molti temi, da diversi mesi con l’area di ascolto. Noi continuiamo a verificare se le nostre regole siano attuali e questa è un cosa che continueremo a fare sempre”. Lo ha detto Davide Casaleggio, margine del Rousseau city lab a Catania, sul limite del doppio mandato per i parlamentari del M5s.

Quanto all’attività del governo, come ribadito finora da Di Maio agli attivisti, a “fare” le cose nel governo gialloverde siano stati soprattutto i ministri M5S. Concetto che Casaleggio sottolinea: “Nove riforme su undici al governo sono state fatte dal M5S, raccontiamolo”, spiega. A tarda sera, sul palco, in scena l’inedita intervista di Casaleggio a Di Battista. Proprio l’ex parlamentare (ora in libreria con “Politicamente scorretto”) nei giorni scorsi ha lanciato l’ipotesi di non conteggiare come secondo mandato questa legislatura se si dovesse interrompere a breve.

E a margine dell’evento a Catania, oltre a troncare le polemiche con Di Maio, l’ex deputato ha risposto agli attacchi dell’altro vicepremier, Matteo Salvini: “Ascolto Salvini e ogni giorno si ‘berlusconizza’ di più: farà trapianti, inizierà a mettere i tacchi. Sarà più Berlusconi di prima”.

A Salvini, racconta Di Battista, “mandai un messaggio prima della formazione del governo e gli dissi ‘molla Berlusconi’ che possiamo fare un sacco di cose. Per cui il mio non è un attacco personale a Salvini”. Poi aggiunge: “Vorrei che attaccasse i poteri forti e decidesse di stare dalla parte degli italiani. Il suo ‘prima gli italiani’ ora è ‘prima Radio Radicale’ pagata con i soldi degli italiani”.

“Il governo dura? Non lo so: perché vedo Salvini che provoca ogni giorno, tutti i giorni – ha concluso – E sono convinto che nella logica di Salvini ci sia l’idea di mandare tutto all’aria per mero tornaconto personale. È questo per me sarebbe molto grave perché conta molto di più l’interesse del Paese che quello privato di una forza politica”.