Trecento persone tra fan, elettori e storici attivisti accolgonoper il primo incontro territoriale del. L’assemblea, durata 4 ore, termina con un intervento del capo politico che replica agli interventi dei militanti., così dall’esterno sono chiaramente udibili le parole di Di Maio, almeno fin quando lo staff comunicazione non si accorge della presenza dei giornalisti fuori dalla sala. In un passaggio fa riferimento, senza citarlo, ad: “Mi sono incazzato in questi giorni quando ho sentito la frase ‘burocrati chiusi dentro ai Ministeri’ ( pubblicata nel libro edito da Paper First , Politicamente scorretto, clicca qui per acquistarlo ). Alle politiche facemmo – prosegue Di Maio – diecimila chilometri in tre mesi, questa volta li ho fatti in un mese perché fino al mese prima abbiamo lavorato anei ministeri a tamburo battente”.