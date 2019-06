Da un lato Salvini allontana la crisi dicendo ai suoi – come riporta il Corriere – che “gli italiani ci premiano perché vogliono che il governo vada avanti“. Dall’altro, all’interno del Movimento 5 Stelle, si continua ad esplicitare la volontà di proseguire, ma aumenta l’insofferenza per le “provocazioni quotidiane” del leader leghista. E mentre Di Maio chiede che “non si destabilizzino il Movimento e il governo”, in un post in cui si rivolge alle polemiche interne di Dibba e a quelle dell’alleato, lo stesso Salvini dichiara di volere “anticipare la manovra economica all’estate, perché non c’è tempo da perdere”. È una partita a scacchi quella che sta vivendo il governo, dopo la fase degli strappi da campagna elettorale e l’ultimatum di poche settimane fa del premier Giuseppe Conte. Una partita in cui per ora, comunque, il rischio di tenuta dell’esecutivo non sembra essere in discussione, a sentire entrambi i vicepremier (anche Di Maio afferma che “finché sarà possibile far passare i nostri provvedimenti il governo va avanti”).

Chi non esclude l’ipotesi di rottura è Alessandro Di Battista, che torna a calcare il palco “ufficiale” del Movimento 5 Stelle a Catania, al fianco di Davide Casaleggio: “Il governo dura? Non lo so, perché vedo Salvini che provoca ogni giorno, tutti i giorni. E sono convinto che nella logica di Salvini ci sia l’idea di mandare tutto all’aria per mero tornaconto personale. Questo per me sarebbe molto grave perché conta molto di più l’interesse del Paese che quello privato di una forza politica”. Anche da parte sua, quindi, è esplicita la volontà di non arrivare allo strappo, purché l’alleato leghista non continui a provocare.

SALVINI: “GLI ITALIANI CI PREMIANO PER ANDARE AVANTI” – Il Corriere della Sera riporta il dibattito interno al Carroccio, con Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Fontana che teorizzano la necessità di staccare la spina per capitalizzare anche in chiave nazionale il risultato delle elezioni europee. Ma il leader frena: “Lo vedo anch’io – riporta il quotidiano – che i sondaggi sono altissimi, ma sono convinto che gli italiani ci premiano perché in questo momento vogliono che il governo vada avanti. Se cambiassimo linea, magari inizieremmo a perdere qualche punto”. E anche il suo staff ripete: “Per noi il tema della crisi di governo non esiste, come non esiste il tema delle elezioni anticipate”.

DI MAIO: “NON SI DESTABILIZZI IL MOVIMENTO E IL GOVERNO” – “Non mi interessa se in buona fede o in mala fede, ma se qualcuno in questa fase destabilizza il Movimento con dichiarazioni, eventi, libri, destabilizza anche la capacità del Movimento di orientare le scelte di Governo. Qui stiamo lavorando per il Paese, e questo non lo posso permettere. Abbiamo tutti una grande responsabilità. Sentiamola”. Così, in un lungo post su Facebook, il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, interviene sulle recenti polemiche interne al Movimento. Il riferimento è, ancora una volta, ad Alessandro di Battista e al suo libro Politicamente scorretto, in cui afferma che gli esponenti dei 5 Stelle si sono chiusi nei ministeri come burocrati. Dichiarazioni, quelle di Di Maio, che vanno comunque nella direzione di proseguire con l’esecutivo, come già aveva detto nell’incontro con i delegati del Movimento a Terni: “Finché potremo portare avanti i nostri provvedimenti, andremo avanti”. Di Maio richiama poi alla responsabilità in una fase delicata come quella della trattativa con l’Europa: “Tra l’altro destabilizzare il Governo in questo momento in cui il Presidente del Consiglio sta portando avanti una trattativa difficilissima con l’Unione Europea è da incoscienti, e questo lo dico sia al MoVimento che alla Lega”.

DI BATTISTA: “SALVINI SI BERLUSCONIZZA” – Prima di salire sul palco l’affondo al leader leghista. “Ascolto Salvini e ogni giorno si berlusconizza di più: farà trapianti, inizierà a mettere i tacchi. Sarà più Berlusconi di prima”, afferma l’ex parlamentare, ricordando che “se salta il governo salta il taglio dei parlamentari” e precisando: “A Salvini mandai un messaggio prima della formazione del governo e gli dissi “molla Berlusconi” che possiamo fare un sacco di cose. Per cui il mio non è un attacco personale a Salvini. Vorrei che attaccasse i poteri forti e decidesse di stare dalla parte degli italiani. Il suo ‘prima gli italiani’ ora è ‘prima Radio Radicale’ pagata con i soldi degli italiani”. Giuseppe Conte? “Nella trattativa con l’Ue mi fido di lui, è ingiusto punire l’Italia”.

IL DIBATTITO M5S SUL DOPPIO MANDATO – E alla fine, l’annunciata intervista a Di Battista da parte di Davide Casaleggio non si fa: dopo un lungo intervento sul tema del lavoro (“dobbiamo investire in Ricerca e Sviluppo o le nostre imprese resteranno indietro, non bisogna tutelare il lavoro di fronte all’innovazione, ma i lavoratori”, è il suo invito) Casaleggio presenta, semplicemente, l’ex parlamentare M5S. E, anche sul tema della deroga al doppio mandato da Casaleggio non arriva nessun sì alla proposta del Dibba di una deroga per i parlamentari in caso di crisi di governo. “La riflessione sulla deroga riguarda i consiglieri comunali“, precisa Casaleggio, dopo una dichiarazione generica in cui aveva detto: “Quello dei due mandati è sicuramente un tema di cui si sta parlando, come su altri molti temi, da diversi mesi con l’area di ascolto. Noi continuiamo a verificare se le nostre regole siano attuali e questa è un cosa che continueremo a fare sempre”. E Di Battista gli fa eco: “La deroga per i parlamentari è una cosa mia personale e l’ho proposto soltanto perché non vorrei che per un capriccio politico personale Salvini butti tutto all’aria”, sottolinea. Proprio l’ex parlamentare (ora in libreria con “Politicamente scorretto”) nei giorni scorsi ha lanciato l’ipotesi di non conteggiare come secondo mandato questa legislatura se si dovesse interrompere a breve.