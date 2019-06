"Come la collana che Paris Jackson indossava durante una commemorazione fatta in onore del re pop alcuni mesi fa...", ha spiegato una fonte a Radar Online

Le ceneri di Michael Jackson sono racchiuse in alcuni gioielli indossati dai suoi tre figli, Paris, Prince e Blanket. È quanto sostiene il sito di gossip americano Radar Online al quale una fonte vicina alla famiglia Jackson ha raccontato che i tre “custodiscono gelosamente le sue ceneri in collane e braccialetti“. Inizialmente i figli del re del pop si erano fatti fare dei gioielli apposta a forma di cuore spezzato ma poi hanno deciso di trasferire le ceneri in nuove collane, “come quella che Paris Jackson indossava durante una commemorazione fatta in onore del re pop alcuni mesi fa…”, ha spiegato la fonte a Radar Online.

Paris, Prince e Blanket indossano raramente questi gioielli in pubblico perché temono di perderli o romperli, li custodiscono invece in urne chiuse a chiave nelle loro case. I media avevano a lungo sostenuto che il re del pop fosse stato sepolto in un cimitero di Forrest Lawn, ma la realtà è molto diversa: “La famiglia ha mantenuto il segreto per ragioni di sicurezza e per soddisfare le ultime richieste di Michael Jackson”, ha detto ancora la fonte. Le ceneri rimanenti sono state disperse a Neverland, dove la popstar è stata trovata morta.