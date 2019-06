Valentina Nappi è tornata ad attaccare il ministro dell’Interno Matteo Salvini, questa volta criticando il fatto che, soprattutto negli ultimi tempi, ostenta molto la sua religiosità, sfoggiando rosari e crocifissi. “Se Matteo Salvini è cristiano io sono vergine“, ha scritto due giorni fa la 29enne pornostar su Twitter. Subito il suo post è stato invaso dai commenti, molti dei quali da parte di haters che l’hanno attaccata duramente (arrivando anche ad insultarla). A loro però, Valentina Nappi ha risposto “seriamente”, instaurando un botta e risposta che va avanti da giorni.

“A Ferragosto dovrei riconfermare il contratto a Maria, ma vorrei pensionarla, che qua bisogna rinnovare. Interessa un posto fisso?”, le scrive un profilo dal nome emblematico, “Dio”. “Accetterei un posto fisso solo da @s8n”, risponde lei taggando l’account di “Satana”. E ancora: “Punto di vista (sinistro). Il dato di fatto è che lui è un Ministro della Repubblica, tu per campare ti fai sfondare ogni giorno”, le scrive un altro. Risposta: “Io faccio del bene perlopiù gratis, i ministri rubano e vengono anche pagati“. “In verità non è ‘zoccola’ è pornstar, ma capisco che per i bigotti le differenze sono estremamente difficili da capire”, rilancia qualcuno. “Temo il problema sia un altro: non riescono ad accettare la sessualità femminile“, dice Valentina Nappi. Ma ce ne è di ogni: “Ma lol quindi chiunque non è pro-Salvini diventa automaticamente di sinistra? Wow…”, le scrivono. “È automaticamente PD e lucra sugli immigrati“, replica mettendo una faccina che ride.