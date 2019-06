Arrestati dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma due appartenenti alla famiglia Casamonica per estorsione e rapina aggravate dal metodo mafioso. La polizia ha eseguito nelle prime ore del mattino le due misure cautelari in carcere. Roma, blitz contro i clan Casamonica e Di Silvio: arresti e perquisizioni, sgomberata villa già confiscata

“Non abbassiamo lo sguardo. La squadra mobile di Roma ha arrestato due esponenti del clan Casamonica per estorsione e rapina aggravate dal metodo mafioso. Un ringraziamento alla Questura e agli uomini impegnati. Avanti con la legalità. Fuori la mafia da Roma” scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. In arresto Guido Casamonica, 71 anni, pluripregiudicato, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Roma e prescrizione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne, Luana Caracciolo, 34 anni, già in carcere. A far scattare l’indagine la denuncia di un cittadino egiziano cui era stato affittato un immobile non accatastato. Quando l’uomo ha cercato di ottenere indietro i soldi versati è stato minacciato e picchiato. E rapinato di altri 700,00 euro. Temendo ritorsioni l’uomo poi si era presentato al Commissariato Viminale chiedendo di poter ritirare la denuncia.