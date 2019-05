Oltre 60 perquisizioni, arresti in flagranza, sequestri e una villa riconsegnata all’agenzia per i beni confiscati alle mafie. È il risultato di un’operazione congiunta di polizia, carabinieri e guardia di finanza contro i clan Casamonica e Di Silvio, egemoni a Roma e nelle zone limitrofe. Coordinate dalla procura di Roma e d’intesa con la Direzione distrettuale antimafia, le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni alla periferia di Roma nei quartieri Romanina, Borghesiana, Tor Bella Monaca e, alle porte della capitale, a Ciampino, Colonna e Zagarolo. Durante il blitz, sono stati effettuati arresti in flagranza per possesso di droga e notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a Giacomina Casamonica, moglie del boss Salvatore, detenuto in regime di 41 bis a Sassari e considerato a capo del narcotraffico del clan. La donna era ai domiciliari in una villa in via della Selvotta, a Frascati e, con l’esecuzione della confisca, l’abitazione sarà consegnata allo Stato. L’abitazione, peraltro, era già stata confiscata.

Su Twitter, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha espresso soddisfazione per l’operazione: “Ancora arresti e perquisizioni contro il clan Casamonica a Roma. Ringrazio magistratura e forze dell’ordine per questa nuova operazione. Le istituzioni sono unite: nessuna tregua per la criminalità organizzata nella nostra città. #NonAbbassiamoLoSguardo #FuoriLaMafiaDaRoma”. Sulla stessa linea d’onda il governatore del Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti: “Quanto sta avvenendo in queste ore, con nuovi arresti e perquisizioni al clan dei Casamonica è un’ottima notizia”. Dopo aver ringraziato le forze dell’ordine, Zingaretti ha sottolineato che “qualche giorno fa, come Regione Lazio abbiamo inaugurato il Parco della Legalità dove sorgeva una villa abusiva confiscata ad alcuni esponenti del clan Casamonica, nel centro della Romanina, quartiere alla periferia di Roma. Tutto questo – ha concluso – è la dimostrazione di come tutti insieme si stia lavorando per cambiare le cose combattendo ogni giorno contro la mafia”.