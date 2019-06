Ancora tensione davanti ai cancelli di Italpizza, colosso delle pizze surgelate del modenese, dove da mesi vanno avanti le proteste dei lavoratori per chiedere l’adeguamento del contratto e le libertà di attività sindacale. Nella giornata di martedì 18 giugno, durante uno dei picchetti, il coordinatore del Si Cobas di Modena, Marcello Pini, è stato immobilizzato dalla polizia e portato in Questura. Come si vede dal video (pubblicato su Facebook dagli stessi lavoratori), il sindacalista sta cercando di calmare i manifestanti che si trovano dietro il cordone di poliziotti in assetto antisommossa. Rivolgendosi a loro, vola anche un’offesa nei confronti di un agente. A quel punto un poliziotto si volta e lo afferra per il collo. Il sindacalista viene poi bloccato da due agenti della polizia e un carabiniere e trascinato dentro il furgone. Qui, secondo la denuncia del sindacato, subisce minacce. “Mentre era immobilizzato dietro la camionetta, un carabiniere lo ha afferrato per il collo e gli ha detto ‘ti conosciamo, stai attento che finisci male'” scrive il Si Cobas. Pini è stato poi denunciato per manifestazione non autorizzata e offese a pubblico ufficiale

video Si Cobas Modena