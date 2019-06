Questa mattina si è spenta all’età di 91 anni nella sua casa di Palermo, Simona Mafai, storica dirigente del Partito comunista, ex senatrice e consigliera comunale. Figlia dei pittori Mario Mafai e Antonietta Raphael, era la sorella della giornalista e scrittrice Miriam.

“Con la morte di Simona Mafai se ne va una figura storica della sinistra siciliana, una coscienza critica di Palermo e una donna sempre impegnata per l’emancipazione femminile e la trasparenza delle istituzioni” scrive in una nota il presidente dell’Ars, assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, ricordando che l’ex senatrice del Pci fu moglie del presidente dell’Ars Pancrazio De Pasquale.

“Ciao Simona, grazie di tutto. Del tuo sostegno a Mediterranea, dell’idea di Giustizia per cui hai lottato per tutta la vita. Tu oggi te ne vai per un viaggio che ti porta lontano ma sarai sempre bordo della tua, della nostra MareJonio” il tweet di Mediterranea Saving Humans.