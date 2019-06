Ha ringraziato tutti – genitori, amici e sostenitori – non appena è stato eletto al ballottaggio, il riconfermato sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, classe 1980, leghista da sempre. Anzi quasi tutti, perché in un crescendo di gioia che si trasforma in rabbia da sfogare, dice così: “Non ringrazio chi ha sparato balle su di me e su di noi, perché questa gente vuole il male di Casalmaggiore ed è feccia, feccia, feccia”. E giù gli applausi dei suoi sostenitori, accorsi a festeggiare la sua rielezione a palazzo comunale. E’ mezzanotte e mezza, nemmeno venti minuti prima aveva abbracciato, mostrando fair play, l’avversario sconfitto, Fabrizio Vappina, espressione di una lista di centrosinistra. Poi è stato il momento, evidentemente, di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, al termine di una campagna elettorale che si è accesa sempre di più tra il primo turno e il ballottaggio. Inutile dire che il video del sindaco di Casalmaggiore, 15000 abitanti, in provincia di Cremona, sta spopolando sul web.