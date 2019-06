Una coincidenza che fa riflettere sull'attualità del linguaggio usato da papa Francesco e che non è passata inosservata al pubblico

Durante l’omelia per la messa di Pentecoste papa Francesco ha citato a sua insaputa una canzone di Fedez e J-Ax. “Nell’era dei computer si sta a distanza: solo contatti, più social ma meno sociali”, ha detto il Pontefice, ricalcando il brano Comunisti con il Rolex quando dice “perché in fondo il mio ideale è il socialismo reale / Quello sempre più social e sempre meno sociale”. Una coincidenza che fa riflettere sull’attualità del linguaggio usato da papa Francesco e che non è passata inosservata al pubblico.

Tanto che la notizia è arrivata anche allo stesso Fedez che, da Los Angeles dove si trova con la moglie Chiara Ferragni e il piccolo Leone, ha risposto via Instagram a Francesco: “Papa Francesco ha citato un mio vecchio testo (a sua insaputa). Ne ho altre da suggerirti, se vuoi, Francy”, ha commentato ironicamente il rapper, sottolineando come il riferimento al suo brano fosse assolutamente casuale.