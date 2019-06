FQ Magazine Grande Fratello, vince Martina Nasoni: è lei la “ragazza con il cuore di latta” di Irama . La cantante da 200 milioni di album venduti ha postato una foto su Instagram nella quale indossa una gonna di pelle e una t-shisrt nera ma i commenti non riguardano il suo look: “Secondo me sei malata, prenditi cura di te”, scrive qualcuno. “Mangia”, “Sei troppo magra”, “Mangia per favore, sei davvero troppo magra”. Insomma, la preoccupazione è per il peso di Céline. Non è la prima volta che questo tipo di commenti appaiono sui social della cantante, che sta per uscire con un nuovo lavoro. Già nei mesi scorsi qualcuno le aveva fatto notare un dimagrimento eccessivo e lei aveva commentato: “Sono un po’ più magra di prima. Ma tranquilli, va tutto bene, non c’è da preoccuparsi, ho scoperto una nuova passione, la danza”.