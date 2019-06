“Vado in bagno, appena entro inizio a sentire dei gran pugni alle porte e allora lì ho capito che c’era qualcosa che non andava e ho iniziato a veder gente col telefonino che si abbassava e faceva le foto. A un certo punto mi sono abbassato e ho visto molta gente, e sapevo che mi stavano bloccando la porta, tanto che ho provato ad aprire e non ce l’ho fatta inizialmente”. Inizia così il racconto di Denis Dosio, 18enne influencer portato alla ribalta da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, che ha rivelato di esser stato aggredito da un gruppo di bulli.

“Poi mi son messo a fissare il soffitto per qualche minuto, ho acceso il telefono ma si è spento perché era scarico – ha raccontato Denis Dosio al sito Trendit -. Ho iniziato a sentire tirare pugni alle porte, come ad intimidirmi. Poco dopo mi è partita l’incazzatura e allora ho tirato via la porta. Ieri sono stato chiuso in bagno da un gruppo di bulletti con tanto di pugni, pertanto alcuni pure registravano e lo hanno messo nelle stories come a voler mostrare il loro eroismo nel bullizzare un ragazzino di 18 anni che stava semplicemente andando in bagno, come a voler far vedere come si sentivano grandi ad umiliare Denis Dosio davanti al web, come a mostrare che loro erano potenti”.

Occhi azzurri, fisico scolpito e sguardo sexy, Denis Dosio è divenuto popolare sul web per le sue foto e video ammiccanti, con le quali si diverte a provocare le sue follower, da lui denominate anche “fissatine” e “viziatine”.