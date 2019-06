Dopo la saga Prati-Caltagirone, arriva la notizia di una nuova truffa sentimentale. Vittima questa volta è stata Cecilia Capriotti, che ha raccontato quanto accaduto in un’intervista a “Non ditelo a Ciacci“. “Il mio truffatore ha anche raggirato e tentato di violentare un’altra showgirl italiana, di cui non posso fare il nome”, ha rivelato.

“Mi ha contattata tramite email una certa segretaria che parlava a nome di questa persona molto importante che era a capo di alcuni alberghi sparsi in tutto il mondo – ha iniziato a raccontare Cecilia -. Mi prendeva proprio a livello di sentimenti. Lui mi ha detto: ‘Se mi mandi dei soldi posso giocarli con delle giocate sicure in modo tale che io possa vincere e crescere mia figlia‘. Mi disse anche che i soldi me li avrebbe restituiti. Sarebbe stato un gioco legale, mi ero informata. Ci sono cascata. Ho pensato: ‘Questa persona non ha la moglie, deve crescere questa bambina…’ Così gli ho dato 10mila euro“.

Cecilia Capriotti ha raccontato poi che non sarebbe stata l’unica ad essere stata raggirata: “Ha truffato anche una showgirl italiana. Non posso dire chi è lei. Non solo l’ha truffata, ma ha cercato di violentarla. Non è una mia amica, è una conoscente. L’ho chiamata ed era ancora scioccata e traumatizzata. L’ho anche invitata a parlare oggi, ma non se l’è sentita”.