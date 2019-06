Circa 100 vigili del fuoco sono all’opera nella periferia est di Londra per domare un violento incendio in un edificio di sei piani. Il palazzo, come si vede anche nei numerosi video pubblicati dagli abitanti sui social network, appare completamente avvolto dalle fiamme. Nella zona sono state mobilitate 15 autopompe, sono state evacuate le aree circostanti e chiuse alcune strade. Le fiamme, fanno sapere i pompieri con un tweet, si sono estese dal piano terra fino al sesto piano del condominio. Mentre Scotland Yard, citata dall’emittente Sky News, riferisce che non si hanno notizie di feriti

i video sono stati pubblicatio su Twitter dagli abitanti della zona