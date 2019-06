. Adesso faccio altre cose e mi odio di meno”. A parlare così all’Hollywood Reporter è, 58 anni. L’attore ha aggiunto che alcune di quelle commedie le guarda con piacere mentre altre “sono davvero orrende”. Certo, qualche rimpianto l’attore ce l’ha: “Avrei dovuto prendere decisioni interessanti e fare cose diverse.“. Una bella consolazione per l’attore dovrebbe essere il fatto che almeno due delle commedie nelle quali ha recitato, Notting Hill e Love Actually, sono diventate dei veri e propri cult amatissimi da più generazioni e con un pubblico così affezionato che non nega di averle viste più volte.