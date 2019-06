A dare ufficialmente la notizia è People: “Hanno ufficialmente deciso di chiudere la loro relazione e stanno amichevolmente lavorando su come gestire la custodia della figlia Lea De Seine". La coppia per ora non ha rilasciato alcuna dichiarazione

Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati. A dare ufficialmente la notizia è People: “Hanno ufficialmente deciso di chiudere la loro relazione e stanno amichevolmente lavorando su come gestire la custodia della figlia Lea De Seine“. La coppia per ora non ha rilasciato alcuna dichiarazione né direttamente né attraverso il proprio portavoce ma le voci di una crisi tra i due circolavano da un po’. Secondo alcuni rumors, i due avrebbero iniziato ad avere problemi dopo l’Oscar a A Star is born, film di cui Cooper è regista e attore, insieme a Lady Gaga. Al momento della premiazione, la vicinanza tra lui e la cantante avevo fatto gridare al flirt, cosa smentita dalla stessa Gaga. Ora che Irina ha lasciato la casa dove vivevano insieme a Los Angeles, il nome della popstar torna ad essere gettonatissimo dal gossip.