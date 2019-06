Le accuse sono concorso esterno in associazione mafiosa e concorso in estorsione con l’aggravante del metodo e delle finalità mafiose. Le indagini hanno rivelato anche attività di estorsione nei confronti delle imprese impegnate nei lavori pubblici

C’erano le mani della camorra sugli appalti pubblici banditi dal comune di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Sette persone sono state arrestate dai carabinieri di Torre Annunziata per concorso esterno in associazione mafiosa e concorso in estorsione con l’aggravante del metodo e delle finalità mafiose. A una delle persone arrestate sono stati sequestrati preventivamente beni mobili, immobili e quote societarie per un valore di tre milioni di euro.

Le indagini hanno rivelato gli interessi della criminalità organizzata negli appalti del comune napoletano e l’attività di estorsione nei confronti delle imprese impegnate nei lavori pubblici. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.