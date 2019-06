Questo super-emendamento della Lega creerebbe il caos afferma il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Torino, mentre da Roma, al termine di una riunione m5S-Lega, il viceministro dell’Economia, Massimo Garavaglia si trincera dietro svariato “no comment”. Per Roberto Calderoli invece: “L’emendamento serve a sbloccare il Paese” e il presidente dei senatori del Carroccio, Massimiliano Romeo è perentorio: “L’emendamento non si ritira”. All’uscita dalla riunione, Patuanelli è accompagnato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro Che si limita a dire: “Lavoriamo con spirito di collaborazione come chiesto dal Presidente Conte, anche se questo emendamento presentato dalla lega non era previsto”.