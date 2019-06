L’operazione disgelo è condotta da Luigi Di Maio. Il capo politico del M5s ha preso il telefono e ha chiamato l’altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini: è stata una “lunga e cordiale, in un clima positivo”, hanno confermato fonti vicine ai due vicepremier. Poco dopo, anche il premier Conte ha benedetto il ritrovato dialogo, affidandosi a una nota del suo staff: “Il ritorno al dialogo è una buona premessa per procedere nella giusta direzione”. Pochi minuti dopo, le stesse fonti hanno ufficializzato: “Trovato l’accordo tra M5s e Lega sullo Sbloccacantieri”. In cosa consiste l’accordo? Al nocciolo nella “sospensione di alcuni punti rilevanti del codice degli appalti per due anni”. E’ la sintesi tra la sospensione tout-court che prevedeva l’emendamento della Lega su cui insistevano anche i componenti di governo a partire dal viceministro Massimo Garavaglia e lo stop alla proposta di modifica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che aveva parlato di un “rischio caos” in caso di approvazione del testo del Carroccio. L’annuncio in una nota congiunta è dei due capigruppo Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli: “Sarà garantito il rispetto delle norme e del lavoro già fatto nelle commissioni parlamentari. Saranno anche garantite le soglie già in vigore per i subappalti e salvaguardati gli obblighi di sicurezza per le imprese”.

E così la crisi che sembrava imminente e travolgente si è trasformata all’improvviso in un cielo sereno. E’ la prima tappa di un percorso di recupero delle relazioni di “leale collaborazione” (parole di Conte) all’interno dell’esecutivo. Un risultato raggiunto dopo la telefonata tra i due leader della maggioranza e dopo il pressing dello stesso capo del governo. La strada appare comunque lunga, prima dello scoppio della pace definitiva. Primo, per il ruolo molto più energico che il capo del governo si è ritagliato dal discorso di lunedì sera. Secondo, perché manca ancora il vertice che Di Maio chiede con urgenza, che Salvini sarebbe disposto a fissare per domani, ma che Palazzo Chigi vorrebbe fissare non prima di venerdì, anche per ottenere le risposte “inequivoche” che Conte ha chiesto nell’intervento in diretta tv.

Tanto più che ora è Conte – e non più Di Maio – il diretto “duellante” di Salvini. Il confronto a distanza si è consumato di nuovo in mattinata. Mentre Salvini e Di Maio si sentivano al telefono, il capo del governo aveva ripreso il filo della discussione sullo Sbloccacantieri. La riunione della sera di lunedì era finita malissimo, con Conte che aveva interrotto e se n’era andato. E il presidente del Consiglio aveva voluto ribadire che l’emendamento della Lega che prevedeva il congelamento per due anni del codice degli appalti “rischia di creare il caos”. Conte lo ha definito come un “appello” perché il decreto sta per scadere, “c’è poco tempo” e quindi “mi raccomando, mi raccomando”. Ma è suonato più come un ordine di scuderia. Anche perché dentro, ha ricordato, ci sono anche le norme per i terremotati. “È un emendamento che rimette in discussione tutto un impianto cui abbiamo lavorato per mesi con gli amici della Lega raccogliendo tutte le istanze degli operatori e stakeholder – spiega il presidente del Consiglio – Ieri ho cercato di capire il perché e il per come di questo super emendamento ma non lo ho capito. E io stesso che faccio il giurista mi rendo conto che rischia di creare il caos”. Tra gli stakeholder ha ribadito il sostegno a questo provvedimento anche Confindustria. Cantieri, l’appello di Conte alla Lega: “Il super-emendamento rischia di creare il caos. Il tempo è poco, mi raccomando”

Un nuovo richiamo che ha portato all’accordo tra M5s e Lega, su cui c’è già il nulla osta del ministero dell’Economia, segnatamente del viceministro Garavaglia che aveva fatto da alfiere della linea politica della Lega nel vertice notturno. Salvini aveva già espresso ottimismo per una soluzione in giornata. Di Maio aveva già scritto su facebook che non ha “intenzione di tornare indietro”, cioè ridare il governo “a Pd e Fi”, che peraltro non hanno né i voti né i parlamentari per sostenerne uno. Sblocca cantieri, Salvini: “Nessuna polemica. Entro oggi pomeriggio accordo, si torna a scavare”