Nel corso dell’ultima puntata prima della pausa estiva Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Maurizio Crozza si sdoppia per mostrare l’incontro segreto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Alle parole del leader del M5s: “Oh dopo sta campagna elettorale torniamo amici, perché io a far finta di odiarti non ce la faccio più…prima di tutto!”, si aggancia Salvini: “Tranquillo da lunedì pappa e ciccia, come Bonnie and Clyde, come Stanlio e Olio”

