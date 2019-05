Kate Middleton è sempre elegantissima e impeccabile eppure agli occhi dei più attenti non è sfuggito un dettaglio che sempre più spesso accompagna i suoi look. Si tratta dei vistosi cerotti che puntualmente appaiono alle sue dita. Per quanto la moglie del principe William li scelga con un tono “nude” questi non passano certo inosservati, tanto più che ad ogni sua uscita pubblica ne ha uno. L’ultimo sfoggiato è stato infatti proprio durante la presentazione del Chelsea Flower Show: un bel cerotto accanto al suo prezioso anello di fidanzamento.

In molti si sono chiesti il perché di questi cerotti e subito tra i sudditi di Sua Maestà si sono scatenati i gossip. Tante le ipotesi che stanno circolando sui tabloid britannici: si va dal fatto che possa procurarsi piccoli tagli o abrasioni giocando con i suoi tre figli al fatto che questi siano causati dalla sua passione per il giardinaggio: Kate Middleton infatti, non ha mai nascosto di dedicare molto del suo tempo al pollice verde, tra fiori e piante. Non solo, a causarle i graffi potrebbe esser stato qualche gatto, dal momento che la duchessa è un’amante dei felini.