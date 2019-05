Il “caso” del matrimonio tra Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone ha tenuto banco per mesi in tv e sui giornali, fino a ieri quando c’è stato l’epilogo di tutta questa intricata vicenda con la conferma del fatto che era tutta una finta e Mark Caltagirone non è mai esistito. Una storia degna di “Beautiful“, che ha appassionato moltissime persone, tanto che alcuni hanno chiesto a Netflix di farne una serie tv. Detto fatto, sono stati subito accontentati dalla piattaforma di streaming online, che ha annunciato sui suoi social l’arrivo di una nuova serie proprio su questa vicenda.

Plot: una serie piena di misteri, intrecci familiari e personaggi senza volto. pic.twitter.com/xlCMZ7zNm7 — Netflix Italia (@NetflixIT) 23 maggio 2019

📞 Chiama https://t.co/qtcNkcSf0u — Netflix Italia (@NetflixIT) 23 maggio 2019

Così, sul profilo ufficiale Twitter di Netflix si vede prima il tweet che fa sapere di una finta chiamata all’agente di Rami Malek (il protagonista di “Bohemian Rhapsody“), e subito dopo è apparsa anche la locandina di “Mark“, anche questa finta quanto il fidanzato della Prati: “La serie di cui abbiamo bisogno. Mark è disponibile ora (?)“, scrive la piattaforma mostrando una finta schermata di introduzione alla nuova serie, con tanto di immagine promo e trama.



Ma da Netflix hanno rilasciato anche la sinossi, che ricorda quella della serie tv Dark: “Nel 2019 un uomo senza volto innesca una serie di reazioni a catena tra intrecci familiari, misteri e matrimoni naufragati”. “Una serie dal finale CHOC, che probabilmente non deluderà nessuno”, ha aggiunto Barbara D’Urso che ha condiviso sul suo profilo Twitter la trovata di Netflix.