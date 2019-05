Epilogo nel caso Prati: secondo quanto riportato da Fanpage, "Donna Pamela" sarebbe ricoverata in ospedale e al suo capezzale ci sarebbe Eliana Michelazzo, proprio lei che ieri sera a Live Non è la D'Urso ha affermato di averla denunciata. Ma la Michelazzo afferma di non essere li e nel farlo, si confonde. E' invece il sito Dagospia a dare delle anticipazioni su quanto accadrà nella puntata di Verissimo in onda sabato

Televisione Caso Prati, “Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono lesbiche e vivono insieme da anni. Pamela (Prati) è piena di debiti da Bingo” di Giuseppe Candela . La showgirl sarda sarà ospite sabato a Verissimo ma nel corso dell’intervista registrata oggi ha ammesso che Mark Caltagirone, il futuro e misterioso sposo, non esiste. La notizia è stata riportata dal sito Dagospia che aggiunge che la showgirl avrebbe confessato a Silvia Toffanin in lacrime, il tutto senza la presenza del pubblico in studio forse farla sentire maggiormente a suo agio.

In attesa di maggiori dettagli il sito Fanpage fa sapere che la manager Pamela Perricciolo è ricoverata al policlinico Gemelli di Roma per abuso di farmaci. E’ stata trasportata in ospedale nella notte tra il 22 e il 23 maggio, poche ore dopo le rivelazioni della socia Eliana Michelazzo a Live-Non è la D’Urso. Secondo il sito al suo capezzale sarebbe giunta proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con cui collabora da dieci anni e con cui, secondo Dagospia, avrebbe una relazione.

La Michelazzo sceglie però il suo profilo Instagram per smentire questa versione dei fatti: “Non avevo voglia di fare una storia oggi perché sinceramente sono tanto stanca. Io mi trovo a Milano e non sono in ospedale da Pemela Perricciolo anche perché se faccio una denuncia non posso andare a trovare una persona che ho denunciato. Ovviamente io sono dall’altra parte di Roma quindi basta sono un po’ stanca”. Afferma di trovarsi nella capitale ma si tagga a Cologno Monzese, qualcosa dunque sembra non tornare.

Già altre volte la Perricciolo avrebbe minacciato gesti inconsulti: “”Ho denunciato Pamela Perricciolo. Mia sorella, dieci anni della mia vita accanto a lei. L’ho denunciata perché tutto questo, purtroppo, l’ha creato lei con qualcun altro sicuramente. Non do tutta la colpa, c’è qualcuno dietro di lei e ce lo deve dire chi è. Dopo la confessione che ho fatto, l’ho sentita. Ha tentato più volte di prendersi gocce di quelle calmanti per dormire. Mi diceva sempre: ‘Ho preso le gocce, se muoio pensa alla mia famiglia’. Mi spaventava su questo, avevo sensi di colpa. Ho sempre creduto a lei, era un’amica”, ha dichiarato Eliana Michelazzo nel corso della sua ospitata a Non è la D’Urso.