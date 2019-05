“. Queste la parole diche si è tuffata completamente nuda nella fontana dell’Apple store in piazzetta del Liberty, a. La giovane turista è stata segnalata agli agenti da alcuni testimoni attorno alle 22 di ieri. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto,indossando vestiti offerti dai passanti. La turista, secondo quanto riferito dalla questura, non era ubriaca o alterata da sostanze. Al momento non sono stati presi provvedimenti ma si sta valutando la possibilità di denunciarla per atti osceni