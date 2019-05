Secondo i media statunitensi, una donna ha presentato un esposto il mese scorso e Batali verrà ascoltato in tribunale venerdì. Secondo la donna, lo chef l'avrebbe baciata e le avrebbe toccato il seno e l'inguine in un ristorante di Boston

quando, nel 2017, quattro donne lo accusarono di averle toccate e palpeggiate. Si tratta dello chef Mario Batali, molto noto negli Stati Uniti: al tempo, decise di lasciare la gestione dei suoi ristoranti e di scusarsi. Ma oggi torna ad essere accusato di abusi sessuali da una donna. Secondo i media statunitensi, una donna ha presentato un esposto il mese scorso e Batali verrà ascoltato in tribunale venerdì. Secondo la donna, lo chef l'avrebbe baciata e le avrebbe toccato il seno e l'inguine in un ristorante di Boston. Era il 2017. "Batali nega le accuse nella denuncia penale, e anche in quella civile presentata in agosto". ha detto Anthony Fueller, legale dello chef, al New York Times. Il riferimento è ad una denuncia civile presentata da Natali Tene in agosto: la donna ha accusato Batali di averla molesta dopo che i due si erano scattati un selfie insieme.