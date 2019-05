Uno scatenato Silvio Berlusconi è stato ospite di Quarta Repubblica su Rete 4 dove, per un momento, ha dimenticato le elezioni europee e gli attacchi al governo gialloverde per tornare alle sue barzellette, alle battute e ai tempi del “bunga bunga”. L’ex premier è senza freni, tanto che in un fuorionda si è lasciato andare ad una confessione: “Me ne facevo sei per notte. Adesso non ci crederete… Dopo la terza mi addormento”, ha detto rivolgendosi al pubblico presente in studio. Insomma, tutto come otto anni fa, quel 2011 quando il caso delle “olgettine” monopolizzava le scalette dei talk show.

Il leader di Forza Italia ha ribadito infatti che il bunga bunga non era altro che una barzelletta e l’ha raccontata ancora una volta, citando “gli amici” Fabrizio Cicchitto e Sandro Bondi. Poi il padrone di casa, Nicola Porro, gli fa un assist per un’altra battuta: “Presidente, lei all’una e mezza di notte cosa fa?”. “La prima delle 3”, ha risposto prontamente Silvio che poi ha spiegato: “La sera, quando sono stanco di vedere sempre le facce di Salvini e di Di Maio , guardo le aste di quadri. E quando vedo uno che può entrare nella mia collezione chiamo e lo compro. L’arte è fondamentale, ristora lo spirito ed è bello guardare cose belle”.