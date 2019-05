Dopo che la sua manager Eliana Michelazzo ha rivelato che “Mark Caltagirone non esiste” e ha raccontato altri dettagli della vicenda nel corso dell’intervista a Live – Non è la D’Urso che andrà in onda questa sera, Pamela Prati ha deciso di prendere le distanze da lei e lasciare l’Aicos Management, la società della Michelazzo e di Pamela Perricciolo. L’annuncio è arrivato tramite una nota del suo avvocato: “Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, ha provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l’agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana – si legge -. Il rapporto si intende risolto anche in merito alla carica onorifica di direttrice della stessa Aicos Management assunto dalla Sig. ra Prati. Per quanto premesso, da oggi in avanti, la mia assistita non ha più nulla a che fare con la società Aicos Management Group di Michelazzo Eliana”.

I primi sospetti di un divorzio dalle due agenti c’erano stati ieri, quando dalla biografia social di Pamela Prati era sparito il link al sito dell’Aicos. Ora è arrivata l’ufficialità con questo comunicato che fa presagire come anche il giallo del presunto matrimonio con il misterioso Mark Caltagirone sia prossimo a risolversi. Il fatto che l’incontro tra la showgirl sarda e il suo legale sia avvenuto subito dopo la notizia delle “scottanti rivelazioni” fatte dalla Michelazzo alla D’Urso lascia presagire che ci possa essere una nuova presa di posizione pubblica di Pamela Prati sulla vicenda. Smarcandosi definitivamente dalle due manager, la Prati potrebbe raccontare una nuova verità mettendo così una volta per tutte la parola “fine” a questa vicenda.