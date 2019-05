Due quotidiani regionali hanno deciso di non partecipare all'intervista collettiva con il leader di En Marche. Il direttore de la Voix du Nord: "Gli altri candidati avrebbero potuto chiederci lo stesso trattamento". Il direttore di Telegramme: "Non è un atto eroico. Si può dire di no"

Due quotidiani regionali francesi, Telegramme e La Voix du Nord, hanno rifiutato di partecipare all’intervista collettiva con il presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Tutte le altre principali testate nazionali hanno invece scelto di accettare la pubblicazione del colloquio con il leader di En Marche e capo dello Stato. “A cinque giorni dal voto per le Europee avrebbe turbato l’equilibrio della campagna elettorale che noi cerchiamo di tutelare”, ha scritto su Twitter il caporedattore de La Voix du Nord Patrick Jankielewicz. “Inoltre la pubblicazione è sottoposta alla rilettura dell’Eliseo. Quindi non partecipiamo”. Posizione condivisa anche da Hubert Coudurier, direttore del Telegramme: “Non è un atto eroico. Quando viene proposta un’intervista la si può sempre rifiutare”, ha dichiarato.

@lavoixdunord ne participe pas à l’interview d’E. Macron par la PQR. A 5 jours du scrutin, cela perturberait l’équilibre du traitement de la campagne auquel nous essayons de veiller et la publication est soumise à la relecture préalable de l’Elysée. Donc c’est sans nous. #Macron — Patrick Jankielewicz (@PJankielewicz) May 20, 2019

Proprio la scadenza elettorale – ha poi spiegato il direttore de La Voix du Nord, Gabriel d’Harcourt, alla radio France Info – ha “suscitato dibattito in redazione, perché l’intervista avrebbe rappresentato un impegno del giornale per una delle liste in lizza”. “Se avessimo pubblicato oggi quest’intervista – gli altri candidati avrebbero potuto chiederci nei prossimi giorni di avere lo stesso trattamento. Per rispettare l’equilibrio, abbiamo preferito non pubblicare quest’intervista”.